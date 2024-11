Rahvuskultuuri fond jagas stipendiumideks ja toetusteks 425 000 eurot

„35. korda jagatud toetused ja stipendiumid on fondi ajaloo suurim ning valik tehti enam kui 600 taotluse hulgast,“ ütles fondi tegevjuht Jüri Leiten. „Tänu annetajatele ning meie investeeringute portfelli haldajale LHV Pangale võime nimetada seda koostööd meie rahvuskultuuri aasta suurtoetuseks. Tänaseks 8,2 miljoni euroni kasvanud fondi põhikapital tootlus on tõstnud meid kultuuri ja veel mitme valdkonna suurtoetajaks.“

Fondi nõukogu esimees Olav Ehala tänas nõukogu liikmeid suure töö eest seni mahukaima taotlusvooru otsuste eest. „Eriti hea meel on, et saime toetada suurt hulka välismaa ülikoolides õppivaid eesti üliõpilasi. See sai teoks suuresti tänu Rain Lõhmuse Fondile, mille kaudu eraldati noorte annete toetuseks 90 000 eurot. Tänu lahketele annetajatele on Eesti Rahvuskultuuri Fond oma tegevusaja jooksul stipendiumideks ja toetusteks eraldanud juba 6,5 miljoni eurot,“ ütles Ehala.