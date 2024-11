VILJA KÜSIB | Katri Raik, kuidas maitseb Stalnuhhiniga jagatud võim?

Esmaspäeval avalikustasid Katri Raik (SDE) ja Keskerakonnast välja visatud Mihhail Stalnuhhin võimuleppe, mille kohaselt saab Raik Narva linnapeaks ja Stalnuhhin volikogu esimeheks. Stalnuhhin on nimetanud Eesti valitsuse liikmeid fašistideks ja leidnud, et Ukraina on ise süüdi, et Venemaa talle kallale läks. Raik on öelnud, et tema Stalnuhhini vaateid ei jaga ning Narvas valitsedes keskendutakse kohalikele küsimustele. Ent kas see on võimalik? Katri Raik on teisipäeval kell 16.30 algava otsesaate külaliseks.