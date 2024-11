Eesti muusikakoolide fenomenist. „Rohkem võiks tunnustada muusikakoolide õpilaste tulemusi, mitte vaid sportlaste saavutusi“

Küsin Kristel Eeroja-Põldojalt tähelepanekuid, kuidas õpilased ise konkursil käimisesse suhtuvad? Ta ütleb: „See on ju ka esinemine, nagu iga teine. Peame aga mõtlema, et oma jutuga õpilast ilmaaegu närvi ei aja. Ma olen alati ettevaatlik ütlema, et pead hästi mängima või et see on väga raske. Näiteks siin Tartus meie suur eelis on, et Tubina saal võlub ära kõige väiksemadki. Nii saab õpetaja öelda, et vaata kui ilus saal, siin on nii hea kõla ja tore oma lugusid mängida.“

Tunnen huvi, mis pilt avaneb Lõuna-Eesti andekatest lastest. Kust nad tulevad ja millised nad on? Kristel Eeroja-Põldoja selgitab: „Meil siin Lõuna-Eestis on õnneks veel päris palju häid viiuliõpetajaid ja eks nad nende käe alt tulevad. Häid mängijaid on eriti tulnud Põlva, Põltsamaa, Võru, Räpina muusikakoolidest. Algus on ju kõigil üsna ühesugune: et laps peaks viisi, oleks musikaalne ja julge. Nooremates klassides on veel oluline, et vanemad ka asja juures oleks.“ Kristel Eeroja-Põldoja rõhutab, et andeka lapse puhul mängib suurt rolli ka ümbrus, kus ta üles kasvab. „Minu soov on, et üldhariduskoolid ka rohkem tunnustaksid neid, kes muusikakoolis käivad ja tulemusi toovad. Tähelepanu kipub rohkem olema ainult spordisaavutustel. Eks me saame siin ka ise midagi teha ja oma õpilastega rohkem üldhariduskoolides esineda.“

Soovin Kristel Eeroja-Põldojalt ka teada, mida tema arvates pilli õppimine lapsele kaasa annab. Ta ütleb, et kindlasti distsipliini. „Ma ütlen ikka oma õpilastele, et pill on sinu hea sõber. Ja pill on aus. Kuidas sina temaga tegeled, nii ta sulle vastab. Kui sa teda kodus välja ei võta ja ei harjuta, kas sa arvad, et ta siis vastab sulle ilusti? Ei, ta teeb halba häält ja on sinu peale solvunud.“

Nõustume mõlemad, et Eesti muusikakoolide arvukus on fenomen omaette ja Eestis on üldiselt head võimalused muusikaharidust saada ka väiksemates kohtades. „Muidugi on nüüd tulnud uusi õppeviise ja tihti rõhutakse ka sellele, et muusikakool on nagu huvikool. See tähendab, et tehnilist tööd tehakse praegu koolides minu meelest liiga vähe. Aga muusika on juba kord selline pisik, et kui see sind „nakkab“, siis ega sellest niisama lahti saa. Ja nii on küllalt neid, kes käivad vabaõppes, aga siis järsku mingis vanuses leiavad, et – olen seda viiulit juba mitu aastat õppinud ja tahaksin nüüd ka päriselt mängida. Meil tuleb kogu aeg selliste soovidega noori Elleri kooli keskastmesse. Ja see võimalus peab jääma – et õpe oleks sellisel tasemel, et neil oleks võimalus edasi õppida. Sellepärast peab ka vaatama, et repertuaarivalik ei läheks liiga kommertslikuks. Kui algklassides mängitakse Harry Potteri „öökulli teemat“, siis võiks sinna juurde võtta ka ühe Bachi menuetikese. „Mõnusad lood“ tunduvad ju mõnda aega kütkestavad, aga mida aeg edasi, seda huvitavamaks muutuvad ka keerukamad ja rohkem tööd nõudvad klassikalood. Ja kes sinnamaani jõuavad, näevad, et tegelikult on klassikaline muusika piisavalt mõnus iseenesestki.“