Üllar Huik: tegelikult on see ime, et sellise jäätmeseaduse tingimustes üldse mingeid jäätmeid ringlusse võetakse

„Jäätmereformi ainsaks selgeks eesmärgiks on jäätmeturism - värviliste prügikastide sisu kulukas kuid eesmärgitu sõidutamine mööda erinevaid vaheladestuskohti.“

Peame väga mõistlikuks esialgselt planeeritud maksupaketist loobumist pakendiettevõtjatele, mis oleks oluliselt hakanud mõjutama toiduainete ja jookide hinnatõusu ning langetanud ettevõtete konkurentsivõimet nii sise- kui välisturgudel. Praeguse jäätmereformi ettepaneku praktiliselt ainus positiivne külg on aga selle valguses käivitunud arutelu, milles on välja tulnud nii jäätmemanduse parandamist vajavad kitsaskohad kui ka asjalikud parandusettepanekud. Need, mis muudaksid meie jäätmemajanduse ka tegelikult tõhusamaks.