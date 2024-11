JUHTKIRI | Luba rünnata baase Venemaal tuli uskumatult hilja

Täna pärastlõunal tabasid sadamalinna Odessat kaks Vene raketti. Üks neist ei plahvatanud, teine tappis vähemalt neli last ja veel kuus inimest, kümned lapsed ja täiskasvanud said viga. Koletu sõja kuivas statistikas jäävad need elamata elud ja invaliidisusega pooleks lõigatud saatused lihtsalt arvudeks tsiviilelanikkonda sihtiva Venemaa sõjakuritegude toimikus.