Helen Rebane: praeguses haridusleppes pole ikka mõeldud õpetajate läbipõlemisele ning ära unustati ka lasteaiad, kutse- ja kõrgkoolid

Kahekümne jagu omavalitsusi on keeldunud hariduslepet allkirjastamast, viidates rahalise katte puudumisele. Haridus- ja teadusministeerium on pakkunud diferentseerimisfondi suurendamist 2028. aastaks 24%-ni. Diferentseerimisfond on nimelt loodud omavalitsuste suuremaks paindlikkuseks õpetajate palga haldamisel. Kohalikud omavalitsused rõhutavad, et see kasv on kavandatud karjäärimudeli ulatust arvestades siiski ebapiisav.