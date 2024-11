SÕJARAPORT | Rainer Saks: USA suursaadiku arvates tuleb Venemaa president ÜRO põhikirja rikkumise eest vastutusele võtta

Venemaa presidendi ametlik kõneisik Peskov vastas juba loetud tunnid pärast selle info ilmumist meedias, et Venemaale on selline plaan vastuvõetamatu, liigselt detailidesse minemata. Ühtpidi on arusaadav, et sõjategevuse külmutamine praegusel kontaktjoonel ei sobi Venemaale, kuna Ukraina kontrolli alla jääks oluline maalapp Kurski oblastis.