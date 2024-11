Jaanus Aun: mets ei ole omaniku jaoks anonüümne tükk! Poliitika, mis surub omanikku oma maast loobuma, ignoreerib seda täielikult

Ebakõla üha lisanduvate piirangute ja häbiväärselt tagasihoidlike hüvitiste vahel on kestnud aastaid ning selle üle on peetud omajagu debatte. Ent selle praegune ainuke alternatiiv – omandist loobumine ja riigile müümine – on jäänud tahaplaanile ja põhjusega. Ehk saavad otsustajadki aru, et praktikas toimub see kohmakalt ning tegelikult pole see lahendus, kui ainus viis oma omandist tulu saada on seda müües.