FOTOD | Eesti Kunstimuuseumi kullafondi 15. postmargil on Mari Kurismaa „Vaikuses“

„Eesti Kunstimuuseumi kullafondi sarja postmargid on alati valitud muuseumi pärandi paremiku hulgast. Tänavuse kunstiteose valik väljub esmakordselt vanema ajaloo raamidest, kullafondi margil on Mari Kurismaa 1988. aastal loodud maal. Kuna aastal 2025 avaneb Kumus Mari Kurimaa teoste näitus, oli seekordne valik igati kõnekas,“ ütles Eesti Kunstimuuseumi peadirektor Sirje Helme.

Mari Kurismaa sõnul on kunstnikul ikka hea meel, kui tema tööd leiavad kasutust. „Olen väga rõõmus ja tänulik, et minu vaikuses hõljuv muna saab nüüd ette võtta erinevaid rännakuid ja vahendada teateid inimeste vahel,“ lisas kunstnik. Mari Kurismaa kogus lapsena ka ise marke: „See aeg oli visuaalses plaanis vaikne, suletud ja tagasihoidlik, need väikesed pildikesed olid nagu võluportaalid teistesse aegadesse ja kohtadesse.“