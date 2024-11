Krulli remonditsehhis esietendub Lauri Lagle lavastus „Leviaatan“

Krulli kvartali uusarenduses toimub esimene esietendus. Suurte akendega paekivist ruumis, kus kunagi ehitati aurukatlaid ja viinadestillaatoreid, on nüüd rühm inimesi, kes seisavad muutustega silmitsi. Mis on see, mis ootab heaoluühiskonna inimest? Mis on see, mida ta kardab ja ihaleb? Kui lühtrid on terved ja klaver veel mängib, siis miks ometi soovime kiskuda lühtri laest ja klahvid lukku lüüa?