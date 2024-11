PÖFF tunnustab elutöö eest Gruusia filmilegendi

Kokku on Lana Gogoberidze rohkem kui kümne mängufilmi autor. Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad veel „Ma näen päikest“ (1965), „Kui mandlipuud õitsevad“ (1972), „Päev on pikem ööst“ (1984), „Ringiratast“ (1986) ja „Valss Petšoral“ (1992). Tema linateoseid on näidatud Veneetsia, Cannes´i ja Berliini filmifestivalil ja teda on tunnustatud mitmete auhindadega.