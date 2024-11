Valdo Randpere: väga vastik näeb välja see Raiki-Stalnuhhini ühteheitmine

Eesti ajalugu tundva ja Eesti iseseisvust hindava inimese jaoks võiks punaseks jooneks olla koostöö selliste tüüpidega, kes endiselt usuvad, et Eesti peaks olema osake Nõukogude Liidust, et Eestit pole kunagi okupeeritud ja et Putin on tegelikult täitsa muhe mees.