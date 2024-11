JUHTKIRI | 5 nippi, kuidas panna naine end kuulama, ja teisi elustiilinõuandeid meestele meestepäevaks

Meestepäeva hommikul saabub toimetusse kiri ühelt meeslugejalt, kes osutab täiesti asjalikule mõttekohale. „Miks on enamik n-ö isiklikke asju rubriikides Naine, Naisteleht, Naistekas, Anne & Stiil? See läheb ju kohati naeruväärseks. Kas meestel ei ole tundeid, nad ei pese pead, ei leina purunenud armastust jne? See lähenemine on minu meelest vale,“ kirjutab ta.