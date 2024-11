KOLUMN | Edward Lucas: ülbus, argus, aga ennekõike ahnus. Lääs vaatab Ida-Euroopale alatult ülalt alla

Tahtsin teada tõde. Tahtsin näiteks teada, kes tappis Tšehhoslovakkia välisministri Jan Masaryki. See pidanuks olema lihtne küsimus. Vastus leidub kindlasti Nõukogude NKVD failides. Oli ju mõeldamatu, et residentura poleks tema surma uurinud, juhul kui see tõesti oli õnnetus, ja et täit aruannet poleks saadetud Moskvasse. Ja kui see oli mõrv, nagu paljud minu kombel usuvad, siis on operatsiooni üksikasjad samuti üles kirjutatud.