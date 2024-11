Haridusametnik: riik tagab toe vajadustega õpilastele kutseõppevõimalused

Kinnitan, et toe vajadusega õppijatele õppekohtade loomise vajadus on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt vägagi teadvustatud ning see kindlasti pole kohaks mille arvelt kokkuhoidu taotletakse. Õnneks ei saa ka tõmmata võrdusmärki Vana-Vigala kooli ja Eesti HEV kutseõppe vahel.