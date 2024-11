Võrdõigusvolinik: nõue, et teisest rahvusest töötajad peavad suhtlema vabal ajal eesti keeles, on rahvuse alusel kaudne diskrimineerimine

Selgitan lähemalt. Tööandja tohib seada reegleid, mis puudutavad töötajate tööaega, et tagada tööprotsessi tulemuslikkus ja organisatsiooni eesmärkide täitmine. Selle hulka võib kuuluda ka nõue kasutada tööl eesti keelt. Eesti keele oskus peab olema tagatud ka erinevate teenuste osutamisel. See tähendab, et minnes poodi, arsti juurde või postkontorisse, võime eeldada, et meiega suheldakse eesti keeles. Seaduste järgi on igaühel õigus ka eestikeelsele suulisele ja kirjalikule asjaajamisele.