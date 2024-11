FOTOD | India film tõi PÖFF-ile esimest korda lennukiga lennanud eakad Himaalaja mägikülas elavad näitlejad

Padam Singh ja Heera Devi mängivad filmis vanapaari, kes ootavad koju oma poega ega raatsi lahkuda raskesti ligipääsetavast mägikülakesest, kust kõik teised elanikud on juba linna kolinud. „See polegi nagu film – see on meiesuguste elu,“ ütlesid nad.