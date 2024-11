Sotsiaalmeediastaar Jüri Ratas oskas parajal hetkel õiget nuppu vajutada

2024. aasta oli sotsiaalmeediatäheks tõusnud Ratasele murranguline. Aasta jooksul suure hulga jälgijate lisandumine näitab, et Ratas on sotsiaalmeediastrateegias teadlikult võtnud ette suurema rolli, eriti just videote ja muude visuaalvormide kaudu. Ta eelistab oma postitustes tihti vahetut pildimaterjali – hetki kohtumistelt ja üritustelt, aga ka isiklikke pilte, kus ta on oma pere ja koeraga, tähistab erilisi päevi, veedab aega looduses või maatööd tehes. Kui vaadata aga tema videopostitusi, muutub pilt veelgi sügavamaks. Need ei ole lihtsad tervitused, vaid mõtestatud sõnavõtud, kus Ratas arutleb aktuaalsetel teemadel.