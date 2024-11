Dmõtro Kuleba: Ukraina sõda võib Trumpi ajal vaid intensiivsemaks muutuda

| Copyright © The Economist Newspaper Limited 2024. All rights reserved.

Aastatel 2016–2022 küsisid lääne diplomaadid ja ajakirjanikud Ukraina ametnikelt sageli, mille osas on Ukraina rahu nimel valmis Venemaale järele andma. See ei olnud pelgalt uudishimu. See oli poliitika jäämäe tipp, mis põhines uskumusel, et rahu saab saavutada vaid Venemaa kasuks Ukraina huvide ohverdamise kaudu. Vaadake 2022. aasta veebruarist ilmunud artiklite pealkirjade järgi, kuhu see lähenemine on viinud.