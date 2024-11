JUHTKIRI | Pole vahet, mis värvi on lennuk, peaasi et sihtkohta viib

7. novembril õhtul 2015. aastal tuli teade, et riiklik lennukompanii Estonian Air peatab oma tegevuse. Üheksa aastat hiljem, 20. novembril saime teate Nordica pankrotist. See on kõnekas ja paradoksaalne fakt, mis lõpptulemusena ütleb, et ammu pidanuks olema selge: Eestile ja Eestis käib üle jõu ennast ära majandava, veel vähem kasumliku lennufirma ülalpidamine.