Jaanus Nurmoja: päästevestipoliitikast ja püha lehma degradeerimisest

Õigupoolest pole kummakski põhjust. Näiteks ökonomist Raul Eamets selgitas minu meelest usutavalt, et jutud turumajanduse surmast on liialdatud. Ei tea ka kedagi, kes tahaks sundida sotsialismi surnuist üles tõusma. Äärmisel juhul võib keegi mõelda mõne elundi siirdamisest, muidugi kui on, mida siirdada.