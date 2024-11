Ida-Virumaa põhimõttelised probleemid algavad lühidalt öeldes tõsiasjast, et see maakond on viimased 30 aastat olnud suuresti omaette ökosüsteem. Ülejäänud Eestist eristavad seda selgelt tuntavad keele- ja meelepiirid. On asju, mida sinimustvalge viigileht ei varja.