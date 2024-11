VIDEO | Rein Lang Reformierakonna etendusest: minu parodeerimine jäi hea maitse ja kunsti piiridesse

„Mu mõte on niisugune, et kui sa paned kokku antiiktragöödia, missa ja draamaetenduse koos tehniliste kaasaegsete vahenditega ja estraadietenduse, et kas siis professionaalse teatri puhul see hakkab tööle. Minu puhul ei hakanud,“ kirjeldas ta enda muljeid.

„Mis mind kõige rohkem segas oli see, et siin on ülimalt häid kujundeid ja samal hetkel sellist üsna laudanalja. Kui need asjad kokku kõrvuti panna, siis see ei hakka lõpuni tööle,“ arvas Lang.