Olemuselt orav, kutsumuselt krokodill. Jürgen Ligi on Michali-sugusele peaministrile tõeline kingitus

Ligi puhul võis kindel olla, et tema juba verest välja ei löö, isegi piinapingil mitte. Kuigi ta ärritab poliitilisi oponente juba paljalt oma olemasoluga, on ta võimeline ka rattale tõmmatuna vastastele nii ränki verbaalseid hoope jagama, et need vahkvihast vankuma löövad või solvumisest minestavad, olgu pealegi teeseldult.