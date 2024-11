SÕJARAPORT | Rainer Saks: kuid kestnud meediamäng Venemaa nõudmiste üle muudab nende pretensioone Ukrainale aina legitiimsemaks

Reuters teatab, et Venemaa president on valmis president Trumpiga arutama Ukrainas tulevahetuse lõpetamise lepingut, aga ei ole nõus loovutama territooriume. Selle uudise kõige olulisem lause on, et Reuters sai selle info viielt Venemaa allikalt ja info pärineb Venemaa ametnikelt (siseinfo). Venemaa presidendi administratsiooni esindaja teatas selle peale kiiresti, et Venemaa president ei ole nõus konflikti külmutamisega, kuigi läbirääkimistest päriselt ei keeldu.