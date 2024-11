Sotsid on otsustanud korraldada Läänemetsa juures väikese pralle. Õhtuhämaruses hakkabki rahvas saabuma – enamasti tullakse taksoga, et saaks enesele peo käigus ka väikese pitsikese lubada, kaugemad külalised on sunnitud kasutama isiklikku sõidukit. Kuid nemad plaanivad nagunii ööseks jääda, seega pole katki midagi.