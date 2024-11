Delfi 25 podcast | Vihatud ja armastatud. Kommentaariumi peldikuseinast ajakirjanduse arengu eestvedajaks

Delfi kommentaariumi on nimetatud peldikuseinaks, kus igaüks kirjutab, mida sülg suhu toob. Delfi uudislint ehk iga mõne minuti tagant ilmuvad nupud on olnud kiirustamisest tekkinud hooletusvigu täis. Nüüd on veebis keeletoimetajad, kes artiklid üle loevad. Aga olla kiireim uudistemaja on endiselt Delfi DNA osa.