Urmo Soonvald Delfi 25. sünnipäeva puhul – meedia lugemisoskus gümnaasiumi õppekavasse!

25 aastat Delfi, interneti ja maailma ajakirjanduse ajaloos on kulgenud kui pikselöök – kiire, tabusid raputav, uusi võimalusi avav ja muuhulgas informatsiooni loomise, tarbimise ja selle mõjusid kardinaalselt muutev. Maailm on teistsugune koht kui 25 aastat tagasi, informatsioonrevolutsioon on muutnud demokraatiat, riike, inimesi ja nende omavahelist koostoimimist.