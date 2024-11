Ruuben Kaalep: puna-Hiina alustele tuleb keelata ligipääs Läänemerele, enne kui see viib veelgi tõsisemate tagajärgedeni

Läänemere julgeolek on sattunud tõsisesse kriisi. Juba mitmendat korda on kahjustatud meie regiooni elutähtsat taristut. Kõik asitõendid viitavad ühe kahtlusaluse suunas – Hiina Rahvavabariigi lipu all sõitvad laevad. Kui mullu kahjustas ühe laeva ankur kahtlasel kombel Balticconnectori gaasitoru, siis nüüd on purunenud Soome–Saksamaa ja Rootsi–Leedu vahelised sidekaablid, mille kohal liikusid samuti Hiina kaubalaevad. Kõik see viitab süsteemsele sabotaažile, mille eesmärk on ohustada Läänemere maade turvalisust ja julgeolekut.