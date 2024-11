Greteliis Raud: küsimus pole ühes raportis, vaid Eesti energiaturvalisuses

Fakt on, et sellel kümnendil jääb Balti riikidel tootmisvõimsust puudu. See tähendab, et meil tuleb rohkem elektrit importida. Skandinaavia naaberriigid saavad selle kaudu teenida suuremat tulu, müües meile puuduolevat elektrit, samal ajal kontrollides meie turgu ja hoides oma elektrihindade madalamaid tasemeid.