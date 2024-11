Züleyxa Izmailova: milleks Pakostale ministeeriumi töötajad, kui töö tellitakse erasektorist?

Kolmapäeval tabas paljusid uudistelugejaid üllatus, et justiits- ja digiminister Liisa Pakosta on avaliku rahaga ostnud sisse seaduse eelnõu. Rahvusringhäälingu portaal sedastas, et avaliku dokumendiregistri kaudu on võrdse kohtlemise valdkonnas tegutsevate vabaühendusteni ja võrdõigusvoliniku Christian Veske bürooni jõudnud info, et justiitsministeerium on tellinud advokaadibüroolt Sorainen võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse (SVVVS) ühendamise eelnõu.