Reaalses elus ei ole HIMARSi meeskonnal erilist vahet, kas lasta välja väiksema laskeulatusega juhitavaid rakette M-30 ja M-31 või lasta sõltuvalt mudelist kuni 300 kilomeetrise lennu-ulatusega ATACMS rakette. Kuna Ukraina on juba augustust alates lasknud HIMARS mitmikraketiheitjatelt väiksema laskeulatusega rakette Kurski oblastisse ja selles osas Venemaa poolt suurt hädaldamist polnud, siis nüüd toimus ainuke muutus selles, et varasema kuni 80 kilomeetri asemel lendavad raketid 300 kilomeetri kaugusele. Kuidagi väga õnnetuks jäi see Venemaa propagandamasina katse selles osas teemat USA peale veeretada.