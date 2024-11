Inglise keele näide on toodud siia sisse sihilikult, et ilmestada tekkinud pingeid õppeasutustes, mis on minemas üle eestikeelsele õppele. Mitmetest koolidest on tulnud signaalid, kuidas seal sunnitakse õpilasi ka vahetundides rääkima omavahel eesti keeles. Teisisõnu saavad nad vene või ukraina keeles kõnelemise eest noomida.