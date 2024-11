Olga Štraube: Katri Raik äratas ellu Mihhail Stalnuhhini poliitilise laiba ja reetis oma valijad

Täna on selge, et see pole nali, vaid täiesti reaalne perspektiiv piirilinna Narva jaoks. Selles olukorras on suurimaks võitjaks Stalnuhhin, sest pärast viimaseid riigikogu valimisi võis arvata, et tema poliitikukarjäär on sellega läbi, kuna see sõltus alati Keskerakonnast ja selle juhtidest, Stalnuhhin lubas alguses ära solvatuna pärast parteist välja viskamist teha uue partei, aga see ei osutunud lihtsaks ülesandeks. Ja nii tundus, et Stalnuhhin on määratud endiste poliitikute kolikambrisse. Kuid Katri Raik otsustas teisiti. Seda võib tõepoolest nimetada imeliseks ülestõusmiseks või ellu äratamiseks.