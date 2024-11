SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: venelased kardavad kõige rohkem Ukraina droone

Selle nädala vaieldamatult kõige olulisem sündmus sõjas on olnud esimest korda sõjatingimustes keskmaa ballistilise raketi kasutamine kui ilma laenguta nn Orešnik tabas Dniprot. Usun samuti, et sellega soovib Kreml saata sõnumit, et on valmis eskalatsiooniks.