Poliitikud ja inimesed, kes alahindavad või isegi naeruvääristavad looduskaitsjate püüdlusi või suhtuvad majanduse ümberkorraldamise vajadusse pealiskaudselt, ilmselt ei mõista, et loodus on see, mis meid katab ja toidab - üle 50% globaalsest SKTst, mille majanduslik väärtus on ligi 44 triljonit dollarit, sõltub looduslikust kapitalist. Looduskapitali kahjustamine mõjutab kõige enam põllumajandust, kalandust, metsandust ning turismi, kuid selle mõju ulatub ka laiemalt majandussektoritesse, mis tuginevad loodusvaradele või sõltuvad stabiilsetest ilmastikutingimustest.