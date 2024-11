Praeguses kontekstis on imelik meenutadagi, et maikuus teatas toona EKRE juhatusse kuulunud Kuusik uljalt, et kandideerib Martin Helme vastu esimehe valimisel. „Mõte tuli selle põhjal, kui vaatasin ja jälgisin, mis meeleolud on erakonnas,“ rääkis Kuusik toona Delfile. „Oodatakse teistsugust juhtimisstiili, kui Martin Helme viljeleb.“