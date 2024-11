Vandeadvokaat: Terviseamet laiendab omavoliliselt tervishoiuteenuste mõistet iluprotseduuridele

Viimase aasta jooksul on Terviseamet Eestis suurendanud järelevalvet ilukliinikute üle, keskendudes peamiselt sellistele protseduuridele nagu ilusüstid, botuliintoksiini süstid (Botox), mesoteraapia ja laserprotseduurid. Terviseamet väidab, et need iluprotseduurid kvalifitseeruvad tervishoiuteenusteks, mis tähendab, et nende pakkumiseks on vajalik tervishoiuteenuse osutaja luba ning nende teenuste osutamisel tuleks järgida tervishoiuteenuse osutamisele kehtestatud reegleid. Samas ei ole selliseks käsitluseks seadusest tulenevat alust.