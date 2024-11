FOTOD | Tallinnas korraldati esmakordselt Rhodos-Reval kultuurisündmusi

Eesti Filharmoonia Kammerkoor on kahel korral esinenud Rhodose festivalil European Polyphony, tutvustades Eesti kultuuri ja muusikat. Eesti Filharmoonia Kammerkoori tegevdirektori Esper Linnamägi sõnul on need kultuuridialoogid loonud soodsa pinnase edasiseks koostööks ning pannud aluse ka Tallinnas toimuvatele Rhodos-Reval sündmustele. „Meil on tekkinud loominguline sild erinevate kultuuritraditsioonide vahel, millega saame avardada mõlema riigi kultuurikogemusi. Ajaloolised paigad ja maailma muusika tippteosed aitavad tekitada sünergiat, et laiendada meie kunsti tajumise piire.“