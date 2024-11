Kas püstijalakoomiku Ari Matti Mustoneni mõju piirdub laval naljade rääkimisega või võtab see tuleval aastal ka poliitilisi mõõtmeid?

Vähesed humoristid tahavad olla päriselt mõjukad. Kindlasti ei taha seda Ari Matti. Mõjukus annab laval välja puistatud sõnadele liigse kaalu, neid hakatakse tükkideks lahti võtma, igat silpi eri prisma kaudu analüüsima ning ununeb arusaam, et lõppude lõpuks on need kõigest naljad.