Peale väljakutsete haridusministrina on Kristina Kallase õlul taas ka Eesti 200 juhtimine, kuid erakonna seis on kõike muud kui roosiline.

Mitme LP-ga vestelnud Eesti 200 liikme sõnul näitas partei krahh Euroopa Parlamendi valimistel, et paljud valijad on erakonna maha kandnud. Nii ei võeta enam tõsiselt ka nende juttu „pikast plaanist ja personaalriigist“, ning kuigi aeg on edasi läinud, jälitab ka Johanna-Maria Lehtme ja Slava Ukraini skandaal parteid endiselt.