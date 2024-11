Matz Topkini sõnum puudega inimestele: ei saa lõputult teistele lootma jääda, ise peab tubli olema

Treener Õnne Pollisinski juhendamisel võistlusspordini jõudnud ja nüüd 13-kordse Eesti meistri Kaire Indriksoni näpunäidete järgi treeniv Topkin on rahvusvahelistel võistlustel paigutatud puudeklassi S4, mis ametliku kirjelduse järgi koondab sportlasi, „kes saavad kasutada oma käsi, kuid mitte jalgu ega suurt osa oma kerest“, „kel on koordinatsiooniprobleemid kõigil neljal jäsemel“ või „kel pole kuni kolme jäset“. Matz on just see viimane, kõige raskem juhtum, samas kui tema konkurendid nii tõsise puudega ei ole.