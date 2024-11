JUHTKIRI | Iga naist lööv mees aitab Putinil võita

Tegelikult normaliseeris Putin oma sõnadega vägivalda laiemalt. Kui on normaalne öelda, et keegi peab kannatama, sest teine on tugevam, siis polegi vahet, kas rusika teises otsas on mõni „kaunitar“ või terve rahvas. Suurema muskli ees enam tingimusi ei esita, tuleb alluda.