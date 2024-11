Argo Luude: targem on lasta tehnoloogial jäätmed sorteerida, kui välja õpetada miljon jäätmetekitajat

Probleem on nõnda suur, et lausa Euroopa Liidu tasandil on võetud vastu regulatsioonid, millega liikmesriike sunnitakse teemaga tegelema. Paraku ei vaevuta probleemi põhjustega tegelema.

Kes on vähegi kauem jäätmekäitluse sektoris toimetanud teab, et kuigi palju innovatsiooni sealt eest ei leia. Nii, nagu jäätmeid käideldi aastakümneid tagasi, nii tehakse suures plaanis seda ka täna. Kuigi tehnoloogia on vahepeal tohutult arenenud, siis mõningate eranditega on see areng jäätmekäitlusest valdavalt mööda läinud. Tehnoloogia puudulikkust ilmestab tõsiasi, et jäätmeid jõuab ringlusse vähem kui võiks.