Gurmaanist filmiekspert Tiina Lokk retseptist näpuga järge ei aja

Algusest ehk 1997. aastast peale on PÖFF olnud režissöörikeskne festival ja keskendunud autorifilmile. See tähendab, et siia tulevad kokku pigem filmitegijad, mitte suured staarid. „Kui tuled sellisest väikesest riigist nagu Eesti, siis tuli leida teistest festivalidest eristumise punkt. Me ei ole geograafilise asukoha ega ka turu suuruse poolest kuigivõrd ahvatlevad. PÖFF leiab aset ajal, kui algab Oscari-kampaania, mis juba iseenesest välistab A-klassi staaride siiasõidu. Vahel küll mõne filmi puhul avaldavad stuudio või filmitegijad soovi tuua siia mõni suur staar. Muidugi ütlen alati „jah“, aga endal süda põksub sees, sest kui nad tulevad, on see mu luigelaul, sest seda raha ei saa ma elu sees kokku, või kui saan, siis jääme suurde miinusesse,“ räägib Tiina.