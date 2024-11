Seetõttu on tore, et selle aasta Mõjukate hulgas on nii Ari Matti Mustonen kui ka Mallukas. Fakt on see, et nad mõlemad mõjuvad selliselt, et rahvas neid ja nende tekste vajab. Eeldan, et mõjuvad tervendavalt ja kergendavad omal moel Mõjukate nimekirjas olevate psühholoogide ja arstide tööd.