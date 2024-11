Eneli Jefimova tõendab, et edu saavutamiseks ei pea sündima, hõbelusikas suus

Igal novembrikuul, kui koostame Mõjukate edetabelit, vaidleme Delfis palju selle üle, mille poolest erinevad mõjukus ja populaarsus. Kui poliitik on populaarne, saab ta valimistel hääli ja mõjutab riigi olukorda. Siin on kõik selge. Aga kuidas on sõubisnise tähtede ja sportlastega? Kuidas nemad meid mõjutavad? Kui Tanel Padar lahkus pere juurest, kas ka teie tahaksite järsku lahutada? Ott Tänak vahetas Fordi Hyundai vastu ja teie suundute kohe poodi, et hankida endale Korea autotööstuse ime? Naljakas, eks?