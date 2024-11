Oleg Gross on lihtne mees, kes lõikab oma töö vilju raskel ajal

Ajal, kui Eesti jaekaubandust raputavad hinnatõus ja majanduslangus ning targad majandusmehed räägivad, et kohalike kaupmeeste olukord on sant, paistab üks ettevõtja teistest selgelt eristuvat. See on Grossi Toidukaupade ehk „Grossi poe“ peremees Oleg Gross (72), kelle äri on aegade parimas seisus.