Hendrik Toompere jr - teatrimees number üks

Kultuuriinimesed on Delfi Meedia varasemates Mõjukate tabelis tavaliselt olnud pigem tagasihoidlikult esindatud ja ka siis tabeli teises pooles. Korduvalt on küsitud: „Miks kultuuriinimesed pole enam mõjukad?“, „Kus on kultuurivaldkonnast tulnud ühiskondlikud liidrid?“ jne. 2024. aastal on kõik olnud teisiti: vägagi nähtavad on olnud teatriliit ja näitlejate liit (Gert Raudsep, Reimo Sagor, samuti Mõjukate tabelis), tuliselt on võideldud palgatõusu eest ja kärbete vastu.