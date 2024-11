Keila on väike ja aktiivseid inimesi leida on alati keeruline, nagu paljudes väikekohtades tekivad näiliselt onupojapoliitika olukorrad, mis on mõneti vältimatud. See selgitab veidi ka praegu Keila terviseradade rajameistri lahkumisavalduse pärast skandaali lahvamist.